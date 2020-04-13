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بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة

بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة

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بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة

بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=853539
جازان - فضة عطيف

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، تواصل اللجان المشكلة من إمارة المنطقة في مدينة جيزان ومختلف محافظات ومراكز المنطقة، عملها في متابعة توفر كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة ، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما شدد سمو أمير منطقة جازان على مواصلة اللجان المشكلة مع كل من أمانة منطقة جازان وصحة جازان ، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة ، وممثلي الجهات المعنية ، أعمالها بهدف التأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على عدد من الوحدات والمواقع المهيأة والمخصصة لأغراض الإيواء، ولتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة وعيهم بالطرق المناسبة للتعامل والحد من انتقال الفايروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطوات التي تنفذها إمارة منطقة جازان وفقا لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله – في دعم الإجراءات والأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد ومنع انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعزيز مختلف الخطوات الوقائية التي تحد وتسهم في خفض نسب المخالطة، وتعمل على تفادي وتقليل احتمالية الإصابة.
ودعت إمارة منطقة جازان كافة مسؤولي الشركات والمؤسسات للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة للقضاء على انتشار الفايروس، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض على أحد منسوبيها، متمنية للجميع السلامة من كل سوء.

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