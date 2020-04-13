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أمير عسير يطّلع على إسكان نموذجي للعمالة في أبها

أمير عسير يطّلع على إسكان نموذجي للعمالة في أبها

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بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة

بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة

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وجّه بتطبيقه في كافة مدن ومحافظات المنطقة بصفة عاجلة ..

أمير عسير يطّلع على إسكان نموذجي للعمالة في أبها

أمير عسير يطّلع على إسكان نموذجي للعمالة في أبها
http://almnatiq.net/?p=853542
المناطق - أبها

اطلع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على إسكان العمالة النموذجي لشركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية بأبها، حيث شاهد سموه آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العمالة في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ووجه أمير منطقة عسير باعتماد إسكان الشركة نموذجًا لما يجب أن تكون عليه إسكانات العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفاديًا لتفشي حالات كورونا بين العاملين.

وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عال من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.

 

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