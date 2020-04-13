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أمير نجران يشيد بجهود الدفاع المدني وتفاعل الأهالي في حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا”

أمير نجران يشيد بجهود الدفاع المدني وتفاعل الأهالي في حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا”
http://almnatiq.net/?p=853561
المناطق - نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتفاعل أهالي المنطقة مع الحملة الإعلامية التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني “سلامتك بمنزلك غايتنا”، وبدورهم في تحقيق أهدافها نحو تحقيق السلامة للأسرة، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول، في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد19”.
واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، عبر الاتصال المرئي اليوم، جهود مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، في تنفيذ الحملة، إذ استمع لإيجاز قدمه مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء غازي بن يحيى الألمعي.
ونوه سموه بالجهود التي يبذلها الدفاع المدني والقطاعات كافة، مدنية وعسكرية، في تأمين صحة وسلامة المجتمع، وسط هذه الجائحة.
وأوضح اللواء الألمعي أن الحملة أسهمت في إدراك المخاطر المحتملة داخل المنازل، لا سيما المتعلقة بالمطابخ ورفع الأحمال على الموصلات الكهربائية، مع إرشاد المجتمع لسبل درئها والسلامة منها.

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