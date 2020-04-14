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بلدية غرب الدمام تضبط مستودعان مخالفين يحتويان على ٥٤ طن من المنظفات والخضار

بلدية غرب الدمام تضبط مستودعان مخالفين يحتويان على ٥٤ طن من المنظفات والخضار

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بلدية غرب الدمام تضبط مستودعان مخالفين يحتويان على ٥٤ طن من المنظفات والخضار

بلدية غرب الدمام تضبط مستودعان مخالفين يحتويان على ٥٤ طن من المنظفات والخضار
http://almnatiq.net/?p=853568
المناطق - الدمام

تمكنت بلدية غرب الدمام وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة وشرطة المنطقة الشرقية، أمس الاثنين، من ضبط مستودعين مخالفان يحتويان على كميات كبيرة من المنظفات والخضار، وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية التي تقوم بها البلدية حاليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن إدارة الأسواق بالبلدية وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة في المنطقة وشرطة المنطقة الشرقية تمكنت من رصدت مستودعين  يقومون بعمليات التصنيع والتخزين بشكل مخالف، حيث تم مباشرة الموقع الأول والذي تبين أنه يحتوي على ٤٠ طن من مواد التنظيف والصابون والتي يتم تعبئتها وتجهيزها للتوزيع بالأسواق التجارية ونسبها الى شركات معروفة، فيما تم ضبط مستودع آخر والذي يحتوي على عدد كبير من الخضروات تقدر كميتها بـ 14 طن، يتم تحزينها وفرزها وتعبئتها استعداداً لتسويقها في منافذ البيع.

وأشار الى أنه تم على الفور من حجز كافة المواد الموجودة داخل هذه المستودعات حتى تظهر النتائج المخبرية، ويتم اتلاف التالف منها فورا، فيما سيتم استدعاء ملاك المستودعات لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة بوزارة التجارة.

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