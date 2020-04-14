أمانة القصيم تفتتح سوق جديد للخضار شمال بريدة

المناطق - بريدة

افتتحت أمانة منطقة القصيم سوق مؤقت للخضار والفواكه شمال مدينة بريدة ، بهدف توفير خيارات إضافية أمام المتسوقين ولتقليل الضغط على سوق المدينة المركزي.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة لمكافحة فيروس كورونا ، مؤكداً بأنه تم اختيار موقع السوق الجديد ليلبي حاجة شريحة واسعة من المستفيدين شمال مدينة بريدة.

وأشار م.المجلي بأن الأمانة تتابع بشكل مكثف انطلاقة الأعمال بالسوق الجديد وتوفير كافة التجهيزات التي يحتاجها البائع والمتسوق.

تجدر الإشارة إلى أن السوق المؤقت الجديد يقع شمال مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، و تعمل أمانة منطقة القصيم على تجهيز موقع آخر لتنفيذ سوق دائم للخضار والفواكة شمال مدينة بريدة.