أمانة عسير تعقد ندوة تفاعلية توعوية الخميس المقبل

المناطق - أبها

تنظم أمانة منطقة عسير الخميس المقبل ” ندوة تفاعلية عن بعد ” وذلك عبر تطبيق ZOOM بعنوان : خطوات غرس القيم المهمة خلال الازمات.

و تستهدف الندوة التوعوية كافة فئات المجتمع لزيادة الوعي بفيروس كورونا الجديد و رفع مستوى الحماية الشخصية و ما يتوجب ان يتحمله كل فرد من مهام و ذلك من خلال اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تحول دون انتشار المرض، و استخدام الأدوات الوقاية للحماية من الإصابة بالمرض.

الجدير بالذكر فإن الندوة ستلقي الضوء على اهم الخطوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه الازمات والاجابة على تساؤلات المشاركين في الندوة علما بأن الدعوة للجميع و مجانا .