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في سابقة هي الأولى على مستوى المجالس البلدية..

اجتماع افتراضي عبر الانترنت لبلدي ظهران الجنوب

اجتماع افتراضي عبر الانترنت لبلدي ظهران الجنوب
http://almnatiq.net/?p=853595
المناطق - ظهران الجنوب
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم اجتماعاً افتراضياً عبر الانترنت برئاسة رئيس المجلس عوض أحمد فرحان الوادعي وتواجد جميع اعضاء المجلس.
واوضح الوادعي أن جدول الاجتماع الاستثنائي يأتي ضمن رغبة المجلس في مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين الخدمية الضرورية  في ظل تعليق الجلسات الرسمية لاعمال المجالس البلدية وكذلك الاستمرار وفق التعليمات المنظمة لدعم البلدية في مكافحة فيروس كورونا المتجدد
وتوعية المجتمع بضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة البقاء في المنازل والتقيد بحظر التجول وذلك من خلال الرسائل المختلفة والهادفة ومشاركة البلدية في البرنامج التوعوي من خلال اللوحات الارشادية وموقع المجلس البلدي على مناصات التواصل الاجتماعي وضرورة مشاركة المجلس في مبادرة نشاما عسير التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير والتي تستهدف توحيد الجهود المجتمعية نحو تحقيق هدف الدولة اعزها الله بالسيطرة على هذا الوباء الخطير.

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