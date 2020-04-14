مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان

جازان - فضة عطيف

بدأت اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي التي يشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أعمال مبادرات الدعم المجتمعي ، التي تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة بكافة محافظات منطقة جازان من المواطنين والمقيمين جرّاء الإجرات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بالمنطقة أن اللجنة تسعى من خلال عددٍ من المبادرات إلى مساعدة الفئات الأشد تضرراً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة.

وبين أنه جرى خلال الأيام الماضية عقد عدة اجتماعات بكافة الأعضاء ، والعمل على التحضير لتنفيذ المبادرات التي تستهدف المواطنين والمقيمين من المتضررين من القرارات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن جميع الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة جندت كل إمكاناتها لدعم هذه المبادرات إضافة إلى المبادرات التي تنفذها حاليا الجمعيات واللجان والتي استفاد منها 49666 مستفيدًا ومستفيدة وبقيمة إجمالية بلغت 3,192,360 ريالًا نفذت من خلال العاملين في القطاع وقرابة 4000 متطوع.

وأضاف القنفذي أن اللجنة تواصل أعمالها من خلال العديد من الفرق الميدانية العاملة لتنفيذ جملة من المبادرات الاجتماعية بكافة محافظات المنطقة .