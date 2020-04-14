احدث الأخبار

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 55 .. ومتحدث الصحة يحذر من الانسياق خلف الشائعات
أبرز المواد
 الرياض تستقبل 155 مواطناً ومواطنة قادمين من نيويورك
أبرز المواد
 “السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس
أبرز المواد
 المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم
أبرز المواد
 حملة خير الشرقية تنطلق في الخفجي لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من إجراءات كورونا
المنطقة الشرقية
 مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان
منطقة جازان
 اجتماع افتراضي عبر الانترنت لبلدي ظهران الجنوب
منطقة عسير
 أمانة عسير تعقد ندوة تفاعلية توعوية الخميس المقبل
منطقة عسير
 بلدية رفحاء تصادر 190 كيلو وتغلق 9 محلات
منطقة الحدود الشمالية
 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل المواطنين القادمين من جاكرتا وواشنطن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين
أبرز المواد
 أمانة القصيم تفتتح سوق جديد للخضار شمال بريدة
منطقة القصيم
 بلدية غرب الدمام تضبط مستودعان مخالفين يحتويان على ٥٤ طن من المنظفات والخضار
المنطقة الشرقية
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 55 .. ومتحدث الصحة يحذر من الانسياق خلف الشائعات

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 55 .. ومتحدث الصحة يحذر من الانسياق خلف الشائعات

أبرز المواد
الرياض تستقبل 155 مواطناً ومواطنة قادمين من نيويورك

الرياض تستقبل 155 مواطناً ومواطنة قادمين من نيويورك

أبرز المواد
“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس

“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس

أبرز المواد
المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم

المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم

أبرز المواد

مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان

مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=853598
جازان - فضة عطيف

بدأت اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي التي يشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أعمال مبادرات الدعم المجتمعي ، التي تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة بكافة محافظات منطقة جازان من المواطنين والمقيمين جرّاء الإجرات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بالمنطقة أن اللجنة تسعى من خلال عددٍ من المبادرات إلى مساعدة الفئات الأشد تضرراً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة.
وبين أنه جرى خلال الأيام الماضية عقد عدة اجتماعات بكافة الأعضاء ، والعمل على التحضير لتنفيذ المبادرات التي تستهدف المواطنين والمقيمين من المتضررين من القرارات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن جميع الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة جندت كل إمكاناتها لدعم هذه المبادرات إضافة إلى المبادرات التي تنفذها حاليا الجمعيات واللجان والتي استفاد منها 49666 مستفيدًا ومستفيدة وبقيمة إجمالية بلغت 3,192,360 ريالًا نفذت من خلال العاملين في القطاع وقرابة 4000 متطوع.
وأضاف القنفذي أن اللجنة تواصل أعمالها من خلال العديد من الفرق الميدانية العاملة لتنفيذ جملة من المبادرات الاجتماعية بكافة محافظات المنطقة .

روابط ذات صلة

بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة

بتوجيهات أمير جازان .. لجان متابعة سكن العمالة تواصل عملها وتتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المواقع بالمنطقة
إمارة منطقة جازان تؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

إمارة منطقة جازان تؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات
أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي

أمانة منطقة جازان تطبق لائحة الإشتراطات لخدمة التوصيل المنزلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*