حملة خير الشرقية تنطلق في الخفجي لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من إجراءات كورونا

الخفجي - سطام الفروان

تنطلق اليوم الثلاثاء في محافظة الخفجي الحملة الوطنية خير الشرقية لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا» الجديد برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود أمير المنطقة الشرقية وبدعم رجال الأعمال والأهالي.

وذكر محافظ الخفجي محمد الهزاع أن الحملة جاءت برعاية من صاحب أمير المنطقة الشرقية حفظ الله حرصاً من ولاة الأمر على الوقوف مع الأسر التي تضررت من منع التجول أو انقطع دخلها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد-19 وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة والتخفيف من هذه الأزمة من خلال توزيع السلال الغذائية لهم.

ودعى “الهزاع” رجال الأعمال والأهالي والشركات بمحافظة الخفجي للمساهمة في الحملة لتجهيز أكبر عدد ممكن من السلال الغذائية والتي سيتم توزيعها على للفئات الأكثر تضرراً. مؤكداً ثقته في المحسنين من ابناء المجتمع وأهل الخير والإحسان للنهوض بهذه الحملة، ونوه إلى دعوة من تأثر بهذه الظروف وله حاجة مساة أو الراغبين في دعم الحملة بالسلال الغذائية التواصل مع مشرف الحملة فرحان البويتل على الرقم/ 0504846776.