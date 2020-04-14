احدث الأخبار

“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس
أبرز المواد
 المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم
أبرز المواد
 حملة خير الشرقية تنطلق في الخفجي لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من إجراءات كورونا
المنطقة الشرقية
 مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان
منطقة جازان
 اجتماع افتراضي عبر الانترنت لبلدي ظهران الجنوب
منطقة عسير
 أمانة عسير تعقد ندوة تفاعلية توعوية الخميس المقبل
منطقة عسير
 بلدية رفحاء تصادر 190 كيلو وتغلق 9 محلات
منطقة الحدود الشمالية
 مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل المواطنين القادمين من جاكرتا وواشنطن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين
أبرز المواد
 أمانة القصيم تفتتح سوق جديد للخضار شمال بريدة
منطقة القصيم
 بلدية غرب الدمام تضبط مستودعان مخالفين يحتويان على ٥٤ طن من المنظفات والخضار
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يوافق على مبادرة ( خيرات الرياض )
منطقة الرياض
 أمير نجران يشيد بجهود الدفاع المدني وتفاعل الأهالي في حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا”
منطقة نجران
“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس

“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس

أبرز المواد
المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم

المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم

أبرز المواد
حملة خير الشرقية تنطلق في الخفجي لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من إجراءات كورونا

حملة خير الشرقية تنطلق في الخفجي لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من إجراءات كورونا

المنطقة الشرقية
مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان

مبادرات اجتماعية تستهدف المحتاجين بمحافظات منطقة جازان

منطقة جازان

“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس

“السعودية لإعادة التمويل” تعلن خفض الأرباح للتمويلات العقارية بمعدل 15 نقطة أساس
http://almnatiq.net/?p=853608

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – خفض معدل النسبة السنوية للتمويل العقاري بوقع 15 نفطة أساس، بهدف خفض هامش الربح السنوي الثابت على التمويلات العقارية لفترة سداد تمتد إلى 25 سنة.
ويعدّ هذا الخفض الأول للشركة هذا العام، بعد الإعلان عن مراجعتين لنسب التمويل العقاري خلال العام الماضي، حيث باتت تعد من بين الأدنى في المنطقة، كما أن السوق العقاري حالياً يعتبر فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري منخفض الفائدة والأقساط الشهرية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تركز فيه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ‏على إبقاء معدلات هامش الربح منخفضة في ظل تقلبات أسعار الفائدة، حيث حافظت الشركة خلال الربع الرابع من 2019 على ثبات معدلات الفائدة دون زيادة، بما يتماشى مع التزام الشركة بدعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري الثانوي في السعودية بزيادة السيولة وتسهيل الحصول على التمويل العقاري ‏لزيادة معدلات تملك المواطنين لمنازلهم، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المحلية والدولية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، إن تخفيض نسب الربحية على منتجات الشركة من تمويل عقاري بما يتناسب مع أوضاع السوق يسهل على المواطنين عملية شراء المنازل، مؤكداً أن هذه الخطوة جعلت التمويل العقاري طويل الأجل في المملكة من بين أدنى معدلات الفائدة في المنطقة، إذ قامت الشركة بتمديد ‏فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عاماً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أسعار تنافسية بمعدلات ربح منخفضة، لتحقيق هدفها بزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن الملائمة لاحتياجاتهم.
وأشار سوسيني إلى أن أوضاع السوق الحالية تشكل فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري بفوائد منخفضة، مُقدماً شكره للقائمين على منظومة الإسكان لدعمهم المتواصل للممولين العقاريين من بنوك وشركات من أجل رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، متوقعاً أن يُسهم خفض نسبة الأرباح على التمويلات العقارية في تخفيف أعباء الأقساط الشهرية للتمويلات العقارية على المواطنين، وزيادة قُدرة المواطنين على الاستفادة من التمويل السكني.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة، إذ تواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها لتحفيز تطوير سوق التمويل العقاري السكني، إضافة إلى توحيد المعايير المتبعة بالقطاع وتطوير أفضل الممارسات.

روابط ذات صلة

المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم

المقترضون يأملون في تأجيل الأقساط والبنوك تتجاهل تداعيات كورونا عليهم
مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل المواطنين القادمين من جاكرتا وواشنطن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل المواطنين القادمين من جاكرتا وواشنطن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين
مجلس الوزراء يشدد على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة

مجلس الوزراء يشدد على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*