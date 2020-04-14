محافظ الخفجي يشكر اللجنة المشكلة لمساندة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع ومساكن عمالة الشركات

المناطق - فتحيه عبدالله

شكر محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع أعضاء اللجنة المشكله لمكافحة فيروس كورونا في محافظة الخفجي، وذلك نظير مجهوداتهم التي لاحظها سعادته خلال زيارته الميدانية مساء أمس لعدة مواقع في محافظة الخفجي.

حيث وجه “الهزاع” شكره و تقديره للجنة المشكله المسانده لمكافحة فيروس كورونا وهم المحافظة والشرطة والبلدية وكذلك اللجان والقطاعات المساندة، مثمناً جهود اللجنة، وذلك لما يقومون به من جهود عظيمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.

من جهة أخرى أشاد “الهزاع” بفرق بلدية محافظة الخفجي التي قامت بتعقيم وتطهير الأحياء والشوارع و أعمال النظافة.

وأكد “الهزاع” أن جميع المواطنين والمقيمين يحظون باهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله ورعاهم – ، فقد سخرت قيادتنا الرشيدة كل إمكانياتها لسلامة المواطن والمقيم، حتى أصبحت مثالاً يحتذى به بين الدول، حفظ الله بلادنا وصرف عنها الوباء والله خير الحافظين.

