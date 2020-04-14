في دورة تدريبية بمركز “تعارفوا”.. الراشد تستكشف “الوسواس القهري”

المناطق - الرياض

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري دورة بعنوان (لنكتشف معا الوسواس القهري ) تقدمها المستشارة النفسية الأستاذة منال الراشد وتأتي الدورة تماشيًا مع دور المركز في التوعية والتثقيف النفسي في مختلف المجالات التي يحتاجها المجتمع.

وستقام الدورة عبر تقنية الزوم الاون لاين يوم الاثنين 20 إبريل من الثامنة والنصف مساء لمدة ساعتين .

وتتضمن محاور الندوة تعريف الوساوس القهري وأسباب الوساوس القهري والأعراض الأكلينيكية والتعرف على طرق العلاج المختلفة.

وأعلن المركز عن رقم جوال وواتس للاستفسار والتسجيل في دوراته التدريبية التي يقدمها نخبة من المدربين والمدربات على مستوى المملكة وأرقام التواصل هي 0595683761. 0550962391