الإفتاء المصرية: كورونا لا يؤثر على الصوم ويقوي المناعة في مواجهة الفيروس

المناطق - الرياض

أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن المسئولين بها اجتمعوا مع لجنة طبية متخصصة وأجمعت هذه اللجنة أن فيروس “كورونا” لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس .

وحسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الأمر بثلاث حالات، قالت خلالهم بالنسبة لصيام رمضان القادم:

1) من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة.

2) فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام.

3) أما الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس “كورونا” يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة ومن أفطر عليه القضاء بعد تمام شفائه بإذن الله.

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقدت الثلاثاء الماضي جلسة طارئة لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان.

وشهدت الجلسة حضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف .

وانتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي – حتى الآن – على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.