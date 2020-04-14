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أمير الحدود الشمالية‬⁩ يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية‬⁩ يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

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أمير الحدود الشمالية‬⁩ يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية‬⁩ يرأس الاجتماع الثاني مع وكلاء الإمارة والمحافظين عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=853637
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الثاني -عبر الإتصال المرئي- مع وكلاء الإمارة والمحافظين.
واطلع سموه في مستهل الاجتماع على التقارير الميدانية لفرق المتابعة المشكلة برئاسة المحافظين وعضوية فروع الصحة والبلدية والتجارة والتعليم العام والبيئة والموارد البشرية والأمن ، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد الوقائع والتعامل المباشر مع النتائج والتداعيات ومعالجة المشاكل والفجوات، بينما جرى حلال الاجتماع بحث متابعة توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة.
واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.
وشدد سموه على أهمية تطبيق النظام ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدا أن القيادة الحكيمة – أيدها الله – لم ولن تألوا جهداً في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.
ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم علينا الأمن والرخاء ويحفظ الجميع من كل مكروه.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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