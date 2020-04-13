رجال الأمن بتبوك يواصلون جهودهم في الميدان لمتابعة تطبيق منع التجول

المناطق- تبوك:

يبذل رجال الأمن بمنطقة تبوك الكثير من الجهود الميدانية في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة لفرض أمر منع التجول حمايةً للسكان وتطبيقاً للنظام وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة يقوم بها رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم هذه الأيام حيث شهدت مدينة تبوك اليوم موجة من الغبار الكثيف الذي أضعف من الرؤية الأفقية وحد منها بالوقت الذي تجاوز رجال الأمن بالمنطقة هذه الظروف الجوية التي جبلوا عليها وصقلتهم همتهم الوطنية والإنسانية فيها تحقيقاً للأمن والاستقرار الذي هو أساس الحياة والضمان -بعد توفيق الله- للتنمية المستدامة التي تواصل المملكة مسيرتها فيها متجاوزة الظروف الحالية و المهيمنة على العالم أجمع.

حيث شهدت الطرقات والأحياء التزاماً تاماً من الجميع في مشهد حضاري يدل على الوعي من قبل المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا علاوةً على الجهات الأمنية المكلفة بمنع أي تجمعات في الفترة الراهنة وتطبيق جميع تدابير التباعد الاجتماعي والحرص على العمل بأفضل الأساليب التوعوية لتوجيه أفراد المجتمع والذي انعكس إيجاباً في تحقيق الخطط الوقائية التي انتهجتها ـ حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ لاحتواء جائحة كورونا.

