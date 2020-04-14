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الاتحاد الدولي للنقل الجوي: القطاع يخسر 55٪؜ من عائداته خلال 2020 بما يعادل 314 مليار دولار

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: القطاع يخسر 55٪؜ من عائداته خلال 2020 بما يعادل 314 مليار دولار

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الاتحاد الدولي للنقل الجوي: القطاع يخسر 55٪؜ من عائداته خلال 2020 بما يعادل 314 مليار دولار

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: القطاع يخسر 55٪؜ من عائداته خلال 2020 بما يعادل 314 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=853651
المناطق - واس

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) أن أزمة صناعة الطيران بسبب وباء كوفيد ١٩ تزداد قتامة يوما بعد يوم ، وأن القطاع يخسر ٥٥٪؜ من عائداته خلال العام الجاري مقارنة بعام ٢٠١٩ ، بما يصل إلى ٣١٤ مليار دولار أمريكي .
وكان الاتحاد قد قدر في مارس الماضي خسائر النقل الجوي بنحو ٢٥٢ مليون دولار ، ويعكس التقدير الجديد أن الأزمة ازدادت عمقا .
وأوضح الاتحاد في بيان أن الأزمة طالت جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي لم تشهد تفشيا واسعا للوباء، متوقعاً أن ينخفض الطلب على النقل الجوي لمدة عام كامل على المستويين المحلي والدولي بنسبة ٤٨ ٪؜ . وذلك بسبب التطورات الاقتصادية واتجاه العالم نحو الركود .

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