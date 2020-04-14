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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,450 كرتون تمور في محافظة عدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,450 كرتون تمور في محافظة عدن
http://almnatiq.net/?p=853654
المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,450 كرتونًا من التمور في مديريتي خور مكسر وكريتر بمحافظة عدن، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة وأسر الشهداء.
ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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