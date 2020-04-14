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وزير التعليم يوجه بتسليم ٣٤٤٥ مبنى تعليمياً دعماً لجهود وزارة الشؤون البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا

وزير التعليم يوجه بتسليم ٣٤٤٥ مبنى تعليمياً دعماً لجهود وزارة الشؤون البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=853660
المناطق - الرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتكامل الجهود الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا‬؛ فقد وجه معالي ‫وزير التعليم‬ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.حمد بن محمد آل الشيخ بتسليم ٣٤٤٥ مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمالة ضمن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا.
وتضمن توجيه د.آل الشيخ بتسليم ٣٣١٣ مبنى تابعاً لـ٤٧ إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و١٣٢ مبنى تابعاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك ضمن لجنة مخصصة تم تشكيلها بشكل عاجل لحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وذلك وفق نماذج مفصلة تحتوي على إحداثيات كل مبنى وموقعه، والطاقة الاستيعابية له، ومساحته، والتأثيث المتوفر بداخله.
وأكد وزير التعليم أن جميع إمكانات الوزارة البشرية والفنية والمباني مسخرة لجهود الدولة ومؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تتكامل مع الجهود الوطنية في الدعم والمساندة لكل ما يحقق المصلحة العليا للوطن، والعمل كفريق واحد لتجاوز جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم اليوم.

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