دشن محافظ بلجرشي الاستاذ غلاب بن غالب أبو خشيم الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك ” التي تهدف إلى تقديم كافة أنشطة الدعم النفسي والإجتماعي للمجتمع والتي اطلقها ” مستشفى الصحة النفسية ” بمجمع أسواق المزرعة .
ويضم الركن أكثر من ٢٠ ألف منشور توعوي عن جائحة كورونا مطبوعه بعدة لغات بالاضافة الى لوحات واستاندات توعوية للحد من تفشي فيروس كورونا
محافظ بلجرشي يدشن الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك “
دشن محافظ بلجرشي الاستاذ غلاب بن غالب أبو خشيم الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك ” التي تهدف إلى تقديم كافة أنشطة الدعم النفسي والإجتماعي للمجتمع والتي اطلقها ” مستشفى الصحة النفسية ” بمجمع أسواق المزرعة .
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