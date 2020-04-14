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محافظ بلجرشي يدشن الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك “

محافظ بلجرشي يدشن الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك “

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محافظ بلجرشي يدشن الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك “

محافظ بلجرشي يدشن الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك “
http://almnatiq.net/?p=853665
المناطق-الباحة

دشن محافظ بلجرشي⁩ الاستاذ غلاب بن غالب أبو خشيم الركن التوعوي والتثقيفي لـ حملة ” اطمئن نحن بجانبك ” التي تهدف إلى تقديم كافة أنشطة الدعم النفسي والإجتماعي للمجتمع والتي اطلقها ” مستشفى الصحة النفسية ” بمجمع أسواق المزرعة .
ويضم الركن أكثر من ٢٠ ألف منشور توعوي عن جائحة كورونا مطبوعه بعدة لغات بالاضافة الى لوحات واستاندات توعوية للحد من تفشي فيروس كورونا

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