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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد جميع نقاط الفرز الصحي بمداخل مدينة عرعر الرئيسة

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد جميع نقاط الفرز الصحي بمداخل مدينة عرعر الرئيسة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد جميع نقاط الفرز الصحي بمداخل مدينة عرعر الرئيسة
http://almnatiq.net/?p=853670
المناطق - عرعر

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم نقاط الفرز الصحي لمداخل مدينة عرعر الرئيسة ، في إطار متابعة سموه للجهات المعنية كافة للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ووقف سموه على إجراءات فحص القادمين ، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، ، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره , مشدداً سموه على ضرورة إجراء الفحص على جميع من يعبر من خلال المداخل الرئيسة دون استثناء لأحد ، بما في ذلك سموه الذي أجري له الفحص عبر قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لحظة تفقده مدخل مدينة عرعر الشرقي .

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