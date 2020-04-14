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مصر.. مقتل ضابط شرطة وعدة مسلحين في عملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة (فيديو)

مصر.. مقتل ضابط شرطة وعدة مسلحين في عملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=853680

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل ضابط شرطة برتبة مقدم ومجموعة مع المسلحين خلال عملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال مصدر أمني مصري، إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة المؤلفة من 4 مسلحين ورجال الأمن في مبنى بمنطقة عزبة شاهين في الأميرية.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن فرضت طوقا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق حيث كان المسلحون يتحصنون.

وكانت أجهزة الأمن طالبت أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ، خلال عملية تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين.

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