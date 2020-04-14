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تراحم تبوك توزع 38 سلة غذائية على أسر النزلاء بمحافظة حقل

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تراحم تبوك توزع 38 سلة غذائية على أسر النزلاء بمحافظة حقل

تراحم تبوك توزع 38 سلة غذائية على أسر النزلاء بمحافظة حقل
http://almnatiq.net/?p=853703
المناطق- تبوك:

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك اليوم بالتعاون مع فرع جميعة الملك خالد النسائية الخيرية بمحافظة حقل 38 سلة غذائية منوعة.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات أنه إيمانا بالدور التكاملي الذي يقدمة فرع الجمعية الخيرية ولجنة تراحم تبوك بالمنطقة من أجل التخفيف عن الحالات المستحقة فقد قامت اللجنة بإيصال المساعدات العينية والغذائية لمنازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

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