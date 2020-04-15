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وزراء الصحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم

وزراء الصحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=853711
المناطق - واس

يعقد وزراء الصحة لمجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً الأحد القادم 26 شعبان 1441هـ، الموافق 19 إبريل 2020م، لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على القطاع الصحي والمجتمع.
ويتبع اجتماع وزراء الصحة قمة قادة العشرين الاستثنائية والافتراضية التي عُقِدَت في شهر مارس الماضي، حيث أُصدِرَت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.
وسيُعقَد الاجتماع بقيادة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حيث سيناقش الوزراء سبل تقديم رعايةٍ صحيةٍ مرنة وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي، إلى جانب ذلك، سيتم مناقشة أثر كوفيد-19 ومواضيع الحفاظ على سلامة المريض وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح.
وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والاتحاد الدولي للاتصالات ، والمرفق الدولي لشراء الأدوية (يونايتيد).
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

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