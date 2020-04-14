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التعليم توافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة

التعليم توافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=853714
المناطق - الرياض

أصدر وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة.

وذكرت الوزارة أن اللائحة تُعدّ نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.

وتنهي اللائحة الجديدة معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمّل الدولة أعباءهم المالية، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة، بينما في اللائحة الجديدة لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًّا أكثر من سبعة أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظامًا.

وتضمّنت اللائحة الجديدة خمسة فصول شملت تسعًا وعشرين مادة، وعالجت جوانب القصور والخلل في اللائحة السابقة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم، كما تعرّف اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، بما في ذلك درجات البكالوريوس، والبكالوريوس المختزلة في ثلاث سنوات، وبكالوريوس التخصصات الطبية والصحية، ودرجة الدكتوراه المهنية، ودرجة الدبلوم التأهيلي والدبلوم العالي، كذلك تتيح اللائحة الجديدة مشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات.

ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية؛ للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة؛ وفق الأسس والمعايير المعتبرة، والنظر كذلك في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة.

واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة للتظلّمات، حيث تمنح الأفراد حق التظلّم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، خلال ستين يومًا من تاريخ قرار لجنة معادلة الشهادات، بما يؤكد حرص الوزارة على تحرّي العدالة في التطبيق؛ وفق نصوص النظام والإجراءات الرسمية المتبعة.

يذكر أن وزارة التعليم قد نظّمت ورش عمل متخصصة لإعداد اللائحة الجديدة، بمشاركة عدد من المختصين من داخل الوزارة وخارجها، حيث لم يطرأ على اللائحة في نسختها السابقة أي تحديثات منذ تاريخ صدورها بتاريخ 1429/6/25هـ.

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