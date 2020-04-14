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جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”

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جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”

جامعة أُم القرى تكف يد أحد منسوبيها وطالب دراسات عليا بسبب “منشورات مسيئة”
http://almnatiq.net/?p=853719
المناطق - الرياض

أوقفت جامعة أم القرى، دراسة طالب لديها في برنامج الدراسات العليا، وقررت كفَّ يدِ أحد منسوبيها، أحالتهما للجهات المختصة بسبب “منشورات مسيئة”.

وقالت الجامعة في بيان أن الموظف المشار إليه نشر تغريدات ومواقف مرفوضة جملة وتفصيلًا، لذلك وجّه مدير الجامعة بكفّ يده عن العمل، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه بإحالته للجهات المعنية، مع إيقاف أحد طلاب الدراسات العيا لذات السبب وقطع علاقته بالجامعة.

وأكد مدير الجامعة أن الأمنين الفكري والوطني وتعزيز الولاء لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين واجب ديني ووطني. وستتصدى الجامعة بكل حزم لأي أفكار منحرفة أو متطرفة تخالف توجهات المملكة، وقيادتها فالجامعة لن تألوا جهدا في تطبيق الأنظمة بحق من يخالف ذلك.

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