مجلس جامعة تبوك يعقد اجتماعه الرابع عن بعد

المناطق- تبوك:

رأس معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم نيابةً عن معالي وزير التعليم ورئيس مجلس الجامعة الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي (1441هـ) عبر المنصة الافتراضية بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الإدارة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد .

وفي مُستهل الاجتماع رحب معالي مدير الجامعة بأعضاء المجلس راجيا لهم دوام التوفيق والسداد ثم اطلع معاليه على جدول أعمال الاجتماع ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة حيال ماورد فيه التي من أبرزها : الموافقة على الضوابط الاستثنائية للمعيدين وللمحاضرين في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا والموافقة على الضوابط الاستثنائية لسير العملية التعليمية لطلبة الدراسات العليا وكذلك لطلبة درجة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ والموافقة على نشرة القبول و إحصائية أعداد الطلبة المقترح قبولهم بكليات الجـامعة المختلفة لدرجة البكالوريوس (انتظام) وما دونه للعام الجـامعي القاد (1442هـ ) كما ناقش المجلس إجازة الحساب الختامي للجـامعة عن العام المـالي 1440/1441هـ بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

