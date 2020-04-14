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جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن

جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن

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جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن

جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن
http://almnatiq.net/?p=853726
المناطق - عادل الزهراني

بعون الله وكرمه، وتلبيةً لنداء الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله، واستشعاراً بواجبنا الاجتماعي والوطني تجاه شريحة من وطننا تضررت بسبب جائحة كورونا وهي بأمسّ الحاجة إلى مد يد العون ، وتجاوبا مع حملة ( براً بمكة )، تطلق جمعية الأبرار الخيرية بالطائف مبادرتها ( فزعة وطن ) والتي تستهدف توفير 1000 سلة غذائية ل1000 أسرة متضررة من مواطنين ومقيمين ومن هم حاليا بالحجر الصحي وتحتاج أسرهم إلى رعاية ونفقة وقد أنقطعت بهم السبل، وتعتبر هذه المبادرة تجاوبا لحملة برا بمكة التي اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وتحت رعاية مباشرة من مركز التنمية الاجتماعية بالطائف ولجنة برا بمكة بمحافظة الطائف، سائلين المولى عز وجل أن يكشف هذه الغمة ويرفع هذا البلاء عاجل غير آجل عن هذه البلاد الطاهرة وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وحكامها وأن يعينهم ويسدد خطاهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من دعم مادي ومالي لأبناء هذا البلد والمقيمين على أرضه وترابه الطاهر.

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