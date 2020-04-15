احدث الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19
دولي
 ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 “الأشباح” تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم
أبرز المواد
 في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود لمن فقدوا مصدر دخلهم
أبرز المواد
 شاهد مداهمة وكر الأميرية الإرهابي بمصر.. ومقتل 7 عناصر والعثور على مخزن أسلحة
أبرز المواد
 ارتداء القفازات.. قواعد “مهمة” لحمايتك من الأسطح الملوثة
أبرز المواد
 بتوجيه الأمير تركي بن طلال للحد من تطورات كورونا: تطوير 285 مقرا لإسكان العمالة بعسير واستحداث أخرى
أبرز المواد
 ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة
أبرز المواد
 حاملة الطائرات الأمريكية المنكوبة تسجل أول وفاة بكورونا
أبرز المواد
 هيئة الربط الكهربائي الخليجي تواصل استدامة أمن الطاقة أثناء الجائحة
أبرز المواد
 تركيا تواجه كورونا بإطلاق آلاف السجناء.. واستثناء مثير للجدل
أبرز المواد
 جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرة فزعة وطن
منطقة مكة المكرمة
الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

دولي
ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية

ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية

أبرز المواد
“الأشباح” تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم

“الأشباح” تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم

أبرز المواد
في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود لمن فقدوا مصدر دخلهم

في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود لمن فقدوا مصدر دخلهم

أبرز المواد

الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19

الأمم المتحدة تحذر من النصائح والحلول عديمة الجدوى في ظل انتشار كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=853744

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، من انتشار المعلومات المضللة والنصائح الضارة بشأن الصحة والحلول عديمة الجدوى في الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد-19 القاتلة ويبحث الناس عن حقائق وإجابات واضحة عن أسئلة يمكن أن تساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح.
وأوضح غوتيريش، في رسالة له عبر تقنية الفيديو نشرت اليوم، أن تأثير الفيروس التاجي يعد الأزمة الأكثر تحديا التي واجهناها منذ الحرب العالمية الثانية.
وشدد على ضرورة أن يتحد العالم ضد كوفيد ١٩ من خلال ما الثقة في العلم، مشيداً بالصحفيين وغيرهم ممن يقومون بالتدقيق في الحقائق في خضم كميات كبيرة من القصص المضللة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا الأمين العام إلى الثقة في المؤسسات التي ترتكز على الحوكمة والقيادة المستجيبة والمسؤولة والقائمة على الأدلة.
وأعلن غوتيريش عن مبادرة استجابة جديدة للأمم المتحدة معنية بالاتصالات “لغمر الإنترنت بالحقائق والعلوم،” في الوقت الذي يتم فيه مكافحة آفة المعلومات المضللة المتزايدة.

روابط ذات صلة

ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية

ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية
“الأشباح” تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم

“الأشباح” تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم
في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود لمن فقدوا مصدر دخلهم

في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود لمن فقدوا مصدر دخلهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*