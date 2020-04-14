حقل شوارع خاليه وانتشار أمني

تبوك - علي العميري

تنتشر الفرق الأمنية بمحافظة حقل بمنطقة تبوك اثناء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله القاضي بمنع التجوّل للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .

وتوزعت الجهات الأمنية في عدد من التقاطعات وعلى الخطوط السريعة والطرق المؤدية للقرى وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً سريعاً حيث توقفت حركة التجوّل الراجلة فيما استوقف عددٌ قليلٌ من السيارات المخالفة ورُصدت بحق قائديها المخالفات المعتمدة بالأمر الملكي وبدأت شوارع المحافظة والقرى خالية من التجوّل تماماً.