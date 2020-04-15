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القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه تواصل تطبيق أمر منع التجول

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القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه تواصل تطبيق أمر منع التجول

القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه تواصل تطبيق أمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=853748
المناطق- تبوك:

تواصل جميع القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه تنفيذ أمر منع التجول بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة صباحا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقاً مما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء والتقاطعات والميادين.
وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع محافظة الوجه خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع ما يدل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات.

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