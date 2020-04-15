جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل وتغيير الدرجة العلمية

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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية (أكاديميا) على موقع الجامعة، للتحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلبة الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1442هـ

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من الجامعات السعودية إلى جامعة الملك خالد اعتبارًا من 15 رمضان وحتى 15 شوال، كما ستستقبل العمادة طلبات التحويل الداخلي بدءًا من10 شوال وحتى 15 من الشهر نفسه.

وأضاف القرني أن التحويل سيكون آليًّا، ولا يحتاج إلى إحضار وثائق أو مستندات، كما أنه لا يحتاج إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مبينًا أن على الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل، تقديم طلب التحويل عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني خلال فترة التحويل المعلنة، ومتابعة الطلب من خلال الموقع

وأشار القرني إلى أن قبول طلبات التحويل الداخلي والخارجي سيتوقف على العدد المتاح في كل قسم، وأن تغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) سيبدأ يوم 20 شوال وحتى يوم 23 ذي الحجة

ودعت العمادة الراغبين في التقدم بطلبات التحويل إلى الاطلاع على شروط وآليات التحويل على موقع الجامعة الإلكتروني