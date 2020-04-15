الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والرياض والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.