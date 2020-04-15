الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

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الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا
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المناطق_واس

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ،لترتفع حصيلة الوفيات إلى .3342 وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.

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