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القبض على أحد الحلاقين وهو يمارس الحلاقة في منزله بمحافظة مرات

القبض على أحد الحلاقين وهو يمارس الحلاقة في منزله بمحافظة مرات
http://almnatiq.net/?p=853807
المناطق_متابعات

تمكنت بلدية محافظة مرات من ضبط عدد من المخالفات خلال جولاتها الرقابية، تتمثل في القبض على أحد الحلاقين وهو يمارس الحلاقة في منزله، وكذا ضبط مطعم يقوم بإعداد وطهي الطعام في مستودع خلف المطعم، ويخزن كميات من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر.

وتفصيلاً؛ ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تقوم بلدية محافظة مرات بجهد كبير وعمل يومي للحفاظ على البيئة وجعلها بيئة صحية ونظيفة للمجتمع إذ يقوم قسم صحة البيئة وقسم التشغيل والصيانة بأعمال يومية من نظافة وتعقيم ومراقبة أسواق ومطاعم وغيرها من المناطق الحيوية بمحافظة مرات والمراكز التابعة لها.

وبتوجيه مباشر من قبل رئيس بلدية محافظة مرات طلال غالب بن ضويحي لجميع أعمال الأقسام الحيوية بالبلدية وخلال هذه الجولات رصد قسم صحة البيئة بالبلدية عدداً من المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم إذ أغلقت البلدية مطعماً يقوم بإعداد وطهي الطعام داخل مستودع ومخزن خلف المطعم الذي يعمل به ، وتم مصادرة كمية من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر وفرض عقوبة الحد الأعلى من الغرامات والجزاءات.

كما تم خلال الجولات الرقابية القبض على أحد عمال صوالين الحلاقة يمارس مهنة الحلاقة في منزله، وتم إحالته للجهات المختصة، بعد أن قامت البلدية بإنزال مخالفة الحد الأعلى على المخالف.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية سلطان سهو العضياني أن جولات البلدية الرقابية وحملات النظافة والتعقيم للمحلات التجارية والدوائر الحكومية والصرافات الآلية بالشوارع مستمرة ومتواصلة منذ أن تم الشروع في الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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