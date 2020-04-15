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مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب

مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب

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مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب

مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب
http://almnatiq.net/?p=853814
المناطق-الرياض

هاجم رجل الدين الإيراني “غياث الدين طه محمدي” ممثل المرشد الإيراني “علي خامنئي”، بمحافظة همدان غرب البلاد، جهود الأطباء الإيرانيين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن تلك الجهود تصب في مصلحة سوق الأدوية للأعداء، حسب وصفه.
ووفقاً لموقع “سحام نيوز” قال محمدي إن “ما تعلمه الأطباء الإيرانيون هو العلوم المفروضة من الغرب والأعداء، وجهود الأطباء ستعزز فقط سوق الأدوية للأعداء”.
وشدد محمدي إنه “يجب تعزيز الطب الإسلامي والتقليدي في إيران، ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الطب”.
وتوفي حتى الآن نحو 110 من الأطباء والممرضين الإيرانيين منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد في 19 من فبراير ، فيما أصيب نحو 1490 من الأطباء بهذا الفيروس.

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