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بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين

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بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين

بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين
http://almnatiq.net/?p=853817
المناطق_رويترز

تراجع عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية الصينية خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة 71.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما كبّد الشركة خسائر بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار).

وقالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، إن الطلب على السفر قد تراجع بسبب تفشي فيروس كورونا. فيما أشارت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، إلى أن الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير شباط من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد، للحد من انتشار الفيروس.

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