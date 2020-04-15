احدث الأخبار

بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين
أبرز المواد
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق خدمة “التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر” إلكترونياً
أبرز المواد
 مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب
أبرز المواد
 «الزعاق» يتوقع هطول أمطار صيفية على 8 مناطق خلال اليومين المقبلين
أبرز المواد
 القبض على أحد الحلاقين وهو يمارس الحلاقة في منزله بمحافظة مرات
أبرز المواد
 ظهرت بإيطاليا وإسبانيا.. علامات جديدة تؤكد الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 فيروس كورونا في الهند: الإصابات 11439 والوفيات 377 شخصًا
أبرز المواد
 القبض على 3 أشخاص لتجاوزهم نقاط منع التجول بـ«شرائع مكة»
أبرز المواد
 حاكم ريو دي جانيرو البرازيلية.. يصاب بكورونا
أبرز المواد
 سلطنة عمان: تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 910 حالة
أبرز المواد
 أربعة آلاف وفاة إضافية «مرجّحة» بفيروس كورونا في نيويورك
أبرز المواد
 نائبة أمين الأمم المتحدة تُشيد بجهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين ومخرجات القمة الاستثنائية
أبرز المواد
بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين

بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين

أبرز المواد
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق خدمة “التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر” إلكترونياً

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق خدمة “التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر” إلكترونياً

أبرز المواد
مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب

مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب

أبرز المواد
«الزعاق» يتوقع هطول أمطار صيفية على 8 مناطق خلال اليومين المقبلين

«الزعاق» يتوقع هطول أمطار صيفية على 8 مناطق خلال اليومين المقبلين

أبرز المواد

تحفيزاً وتمكيناً للعاملين والمستثمرين في القطاع

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق خدمة “التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر” إلكترونياً

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق خدمة “التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر” إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=853823
المناطق_الرياض

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خدمةً جديدةً تتيح لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من الحصول على التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر ممن تتطلب حاجة العمل الفعلية حصولهم عليه لإنهاء إجراءات العمل الضرورية والملحة وضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية المطلوبة بما يضمن استمرارية الدعم المطلوب للجهات الدفاعية والأمنية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة www.gami.gov.sa
وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي الخطوات الإلكترونية التي تمكن الشركات المحلية العاملة في القطاع والمشرفة عليها الهيئة؛ الحصول على تصريح تنقل خلال فترة الحظر؛ وذلك بالدخول على منصة التراخيص في موقع الهيئة الإلكتروني واختيار خدمة تصريح تنقل واستكمال كافة البيانات المطلوبة، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التصريح إلكترونياً وتقديمه إلى وزارة الداخلية لاعتماده بشكل نهائي وفق الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة. وتهدف الهيئة من هذه الخدمة إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أعلنت مطلع الشهر عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، والتي تهدف لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره. وتأكد الهيئة حرصها على دعم تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة ليساهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

روابط ذات صلة

بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين

بسبب كورونا.. 5 مليار دولار خسائر طيران الصين
مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب

مسئول إيراني يقلل من جهود الأطباء الإيرانيين ويدعي أن عملهم يصب في مصلحة الغرب
«الزعاق» يتوقع هطول أمطار صيفية على 8 مناطق خلال اليومين المقبلين

«الزعاق» يتوقع هطول أمطار صيفية على 8 مناطق خلال اليومين المقبلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*