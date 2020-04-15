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“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: لا يشترط أن يتم التوظيف عبر “طاقات” للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف

“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: لا يشترط أن يتم التوظيف عبر “طاقات” للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف
http://almnatiq.net/?p=853830
المناطق_الرياض

 أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لمنشآت القطاع الخاص أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عن طريق البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، للاستفادة من مبادرة “دعم التوظيف”، مبينًا أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من دعم المبادرة في حال تم التوظيف من خارج البوابة.

وأضاف الصندوق أنه يلزم تسجيل بيانات الموظف في بوابة “طاقات”، حتى في حال توظيفه من خارج البوابة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التحقق إلكترونيًا من صحة بيانات الموظف ومؤهلاته، وإكمال ملف طلب الدعم، دون الحاجة لرفع مستندات أو مراجعة المنشأة لفروع الصندوق.

وتدعم مبادرة “دعم التوظيف”، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30٪ وحتى 50٪ من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكوره على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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