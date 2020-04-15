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تقرير .. الديمقراطية في تركيا ليست في عهد إردوغان

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تقرير .. الديمقراطية في تركيا ليست في عهد إردوغان

تقرير .. الديمقراطية في تركيا ليست في عهد إردوغان
http://almnatiq.net/?p=853835
المناطق-الرياض

كشف تقرير جديد عن تصاعد المخاوف في تركيا بسبب ضعف البيئة السياسية الديمقراطية في البلاد، وأشار التقرير الذي صدر عن “معهد دراسات الشرق الأدنى” تحت عنوان “نظرة على الديمقراطية التركية 2023 وما بعدها”، إلى أن “الجميع” قلق من أن النظام الحاكم قد يلجأ لفكر وأساليب أكثر قمعية في السنوات المقبلة.
وقال الباحث في المعهد، “نيكولاس دنافورث”، “لن يكون من السهل على أردوغان أن ينقل الحكم إلى خليفته الذي يختاره أمام المعارضة بهذا الشكل، وسط الصعوبات السياسية التي يواجهها”.
وفي ما يتعلق بنظرته إلى تركيا في الوقت الحالي، قال: “تركيا اليوم باتت دولة لا وجود للديمقراطية فيها. تركيا أصبحت دولة أضعف مما يصوره المروجون لها، ولكنها أقوى مما يزعمه أقوى المعارضين”.
وأوضح دنافورث أن النظام التركي يعتبر المعارضة السياسية “جريمة”، مذكرا بوقائع الفساد والتضييق وهو ما يضعف، بحسب رأيه، الحياة السياسية والديمقراطية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2023، فإن العديد من الشخصيات داخل معسكره يناورون بالفعل من أجل التأثير عكسيا على ما يصبو إليه، بينما تفكر المعارضة في كيفية هزيمته.
ومن بين منافسيه المحتملين صلاح الدين دميرتاس، رئيس حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق.
في المقابل يقول التقرير إن من المرجح أن يؤدي انتصار أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى إغلاق مسار البلاد نحول التحول الإيجابي على مدى عقود بل أجيال.
وتحاول تركيا تلميع صورتها من خلال ترسيخ نفسها كقوة إنسانية كبرى في خضم وباء كورونا من خلال إرسال معدات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا ومعدات الفحص للفلسطينيين وحتى الأدوية لأرمينيا.

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