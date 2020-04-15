متحدث شرطة الشرقية: “دباب البقالات” غير مصرح له توصيل الطلبات

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أكد المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي أن تنفيذ الاجراءات يتم وفقا لمضمون الإجراء وما ينص عليه من تعليمات، وعن تقديم فترة التجول ، بين أنه كان هناك استعداد مبكر للانتشار الميداني بالوقت المحدد وتم دعم العمل الميداني بالآليات والعناصر البشرية اللازمة والملائمة لتطبيق القرار، كما تم تزويد العاملين بالميدان بالتعليمات اللازمة بما يتماشى مع القرارات والتوجيهات الجديدة وكذلك الخطط الميدانية المعدة من السابق.

وقال الرقيطي: أن ما يتعلق بالاستثناءات فما يتم تحديده من استثناءات بالقرار يتم العمل بموجبه كالقرار الأخير الذي استثنى المطاعم للعمل حتى الساعة العاشرة من خلال تطبيقات التوصيل ، وبالتالي يتم السماح لتلك الأنشطة مزاولة عملها بدون استقبال زبائن فقط عن طريق مندوبي التوصيل ومن خلال تطبيقات التوصيل المعتمدة أو من خلال أسطول التوصيل الخاص بها، كما يتم السماح لموظفيها من الانتقال من مقرات سكنهم إلى أعمالهم والعكس.

وبين الرقيطي أنه يتم التحقق من الأشخاص والمركبات التي يتم رصدها أثناء فترة المنع إجمالًا والتأكد من أن الشخص تنطبق عليه الحالات المستثناة من القرار أو ممن يحمل تصريحا مؤقتا للتنقل ، وقد حصل عليه عبر تطبيق الأمن العام للتنقل بين المناطق أو من خلال تطبيق “أسعفني” والذي يختص بالحالات الطارئة والملحة بذات الحي أو بحي اخر أو مدينة أخرى في نطاق المنطقة.

وأوضح الرقيطي: أن الموظفين المتجهين لأعمالهم في فترة منع التجول، يتم التحقق منهم من قبل دوريات الأمن المنتشرة بالميدان بأنواعها المختلفة والتي تقوم بالتحقق من المركبات والأشخاص اثناء فترة المنع حيث يتم التأكد من الأشخاص وعما إذا كان ينطبق عليهم الاستثناء المحدد بالقرار الصادر ، ومثال على ذلك القرار الأخير بتقديم ساعات المنع والذي اشتمل على تمكين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص من المنشآت المستثناة من المنع من التوجه لمقار أعمالهم ، حيث يتم التحقق من هوية الشخص ومشهد العمل الذي يشار فيه إلى فترة عمل الموظف ومعلومات المركبة وموقع العمل والحي الذي يقطن به.

وبين الرقيطي أن الآلية المعمول بها لمندوبي تطبيقات التواصل والمتاح لهم العمل على مدار 24 ساعة وفقا لما صدر من وزارة الداخلية ، فانه يتم التأكد من البطاقة الإلكترونية المنتسب من خلالها المندوب لإحدى التطبيقات والمعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وفيما يتعلق بالمطاعم فيمكن كذلك ايصالها للطلبات مباشرة من خلال أسطولها الخاص ، وهذا الأمر يتطلب أيضا التحقق من موظف التوصيل وانتسابه للمطعم والمركبة أو الدراجة النارية التي يستقلها والتي يجب أن تعمل وفق الضوابط المنصوص عليها ضمن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أما الدراجات الهوائية والنارية التي قد تستخدمها بعض المحال الغذائية فلا تندرج ضمن الآليات المصرح لها إيصال الطلبات.

وعن الأشخاص الذين يصرح لهم السفر لخارج المنطقة قال الرقيطي : هم ممن لديهم ظروف استثنائية وخاصة والحاجة الملحة تتطلب انتقالهم لخارج المنطقة ، ويمكن لصاحب الطلب التقدم عبر موقع الخدمة الذي تم إتاحته من قبل الأمن العام ليتولى المختصون دراسة طلبه والبت في قبوله من عدمه وفقا للمعطيات التي يتقدم بها.

ونبه العميد الرقيطي أن سيارات الأجرة ومكاتب تأجير السيارات ليست من الأنشطة المستثناة من المنع.

وشدد الرقيطي على احترام قرارات منع التجول وكذلك

التجمعات ، موضحاً أن الحملات قائمة ومتابعة كافة الأنشطة مستمر وأي تجمعات يتم رصدها باي موقع يعمل المختصون على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها في حينه.