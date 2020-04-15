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رئاسة شؤون الحرمين تؤكد تنفيذ جميع الإجراءات لضمان بيئة صحية متكاملة

رئاسة شؤون الحرمين تؤكد تنفيذ جميع الإجراءات لضمان بيئة صحية متكاملة
http://almnatiq.net/?p=853849

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة والجهات المختصة, للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء بتقييد الجميع بالإجراءات الاحترازية.
وشددت الرئاسة على منسوبيها الحرص التام على العمل والأخذ بكافة سبل الوقاية وتطبيق كافة الاحترازات والإجراءات المتبعة والمحددة مسبقًا.

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