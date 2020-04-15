المغرب تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع إلى 127

المناطق - وكالات

سجلت المغرب اليوم 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1988، فيما بلغ عدد الوفيات 127 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل حتى اليوم إلى 218 شخصا، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات.