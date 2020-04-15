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جولة تفقدية لأمين عام هيئة المدن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

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ميناء ضبا يسجل دخول 55 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تجاوز 104 آلاف طن خلال مارس

ميناء ضبا يسجل دخول 55 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تجاوز 104 آلاف طن خلال مارس
http://almnatiq.net/?p=853884
المناطق- تبوك:

سجل ميناء ضبا خلال شهر مارس الماضي دخول 55 سفينة تجارية بإجمـالي أطنان تجاوز 104 آلاف طن، ونقل ما يزيد عن 3300 سيارة.
وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.
كما يواصل ميناء ضبا تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على سفن البضائع القادمة للميناء وتعقيم الشاحنات والبضائع والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء إضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مركز المراقبة الصحية في الميناء وفق الخطة المتكاملة التي أعدتها الهيئة العامة للموانئ وتقديم جميع المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة.

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