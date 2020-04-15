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جولة تفقدية لأمين عام هيئة المدن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

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الجبيل الصناعية تستقبل أكثر من 200 مواطناً عالقاً في الخارج بسبب كورونا

الجبيل الصناعية تستقبل أكثر من 200 مواطناً عالقاً في الخارج بسبب كورونا

المنطقة الشرقية

الجبيل الصناعية تستقبل أكثر من 200 مواطناً عالقاً في الخارج بسبب كورونا

الجبيل الصناعية تستقبل أكثر من 200 مواطناً عالقاً في الخارج بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=853885
الجبيل الصناعية - المناطق

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس 206 مواطنا قادما من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وذلك تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب جائحة كورونا .

حيث تم استضافتهم عند وصولهم مدينة الجبيل الصناعية في الحجر الصحي المعد لهم والذي سيقضون فيه 14 يوم مدة الحجر الصحي حفاظاً على سلامتهم والمجهز وفقاً للاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا .وتم أيضا تجهيز المحجر بكافة الاحتياجات لتأمين راحة المواطنين ،وتقضية وقت ممتع للأطفال وجميع أفراد الأسرة. لتخفيف الأثر النفسي التي تسببت فيه الحالة الراهنة حتى يعودوا لأسرهم وهم في اتم الصحة والعافية .

هذا وقد أستقبل برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل المواطنين العائدون بفحوصات طبية من خلال منطقتين فرز حيوية يتم الفحص فيها وفي حالة وجود أي أعراض لاسمح الله يتم نقل الحالة بواسطة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لتلقي العلاج . حيث يتم مراجعة جميع ملفات النزلاء ومتابعة حالاتهم وتقديم العلاج اللازم لهم. وأيضا هناك عيادة طبية مجهزة بفريق طبي مرتبطة بخط ساخن مع غرف النزلاء تعمل على مدار الساعة وذلك في حال شعور أي نزيل بأرتفاع في درجة الحرارة أو زكام أو سعال .

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