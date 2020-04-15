أكثر من 3 ملايين دقيقة تعليمية «عن بعد» قدمتها جامعة القصيم خلال 30 يومًا

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استعرضت جامعة القصيم، إحصائية التعليم عن بعد بالجامعة خلال 30 يومًا، وذلك في الفترة من تاريخ 9/3/2020م إلى 9/4/2020م، حيث تضمنت الإحصائية أكثر من 3 ملايين دقيقة تعليمية قدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للطلاب والطالبات وذلك عبر نظام (ZOOM).

كما بلغ إجمالي المناقشات في لوحات المناقشات بمنظومة التعلم الإلكتروني من خلال البلاك بورد قرابة 362000 مناقشة، وتم تسجيل الدخول على النظام لقرابة 1065510 إجمالي تسجيل الدخول، إضافة إلى 724063 إجمالي التقييمات على النظام، وكذلك 777665 إجمالي الملفات التي تم استعراضها خلال الفصول الافتراضية على نظام الكولابوريت.

وشهدت هذه الفترة انعقاد عدد كبير من الفصول الافتراضية بلغت 362212، وبلغت المدة الإجمالية الفصول الافتراضية بالساعات 167741 ساعة، بإجمالي الحضور الكلي للفصول الافتراضية 1486129، إضافة إلى أن إجمالي عدد الفصول الافتراضية المسجلة قد بلغت 48815، فيما شهدت إحصائيات استخدام منظومة التعليم الإلكتروني مناقشة 48 رسالة علمية، و34 خطة بحثية، و1665 مجالس الكليات واللجان.

وفيما يتعلق بالتدريب فقد اشتملت إحصائية التدريب على 323 دورة تدريبية، و4962 عدد المتدربين، كما بلغت إحصائية الفصول الافتراضية على نظام زوم 4605، وعدد المشاركين بالجلسات 77975، وبلغت مدة الجلسات بالدقائق 3311288 دقيقة، وبلغت إحصائية الاختبارات الإلكترونية 4476 اختبار، وعدد الشُعب الدراسية 4476 شعبة، وعدد الطلاب 114363.

في حين تضمنت إحصائيات الموارد الإرشادية المساندة قرابة 20 من الاختبارات الإلكترونية والتقويم، و17 جلسة اجتماع زووم (إداري)، و32 دروس للفصول الافتراضية، و11 فصل افتراضي عن طريق برنامج (زووم)، و64 للبكالوريوس، و58 للدراسات العليا، و22 للتقارير اليومية والأسبوعية بإجمالي 223 ما بين اختبار واجتماع وفصل افتراضي، كما بلغت إحصائية الدعم الفني 2720 وذلك من خلال نظام الدعم الفني كياكو، والاتصال المباشر، والواتس أب، والتدريب الفردي بواسطة الفصول الافتراضية ووحدات التعلم الإلكتروني بالكليات.