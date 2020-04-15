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أمانة القصيم تستخدم ٣ مليون لتر من المطهرات لتعقيم المواقع الحيوية

أمانة القصيم تستخدم ٣ مليون لتر من المطهرات لتعقيم المواقع الحيوية
http://almnatiq.net/?p=853887
المناطق / بريدة

تواصل أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمال التطهير والتعقيم للمواقع الحيوية والأسواق التجارية ومقرات المواقع الحكومية ضمن جهودها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأنها وحتى الآن استخدمت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من (٣) مليون لتر (مخففة) من المعقمات والمطهرات لأعمال التطهير الدورية.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم (٤٦٧) جهة حكومية ، (٣٣٠٠) أسواق النفع العام ، (١٤٩٨٢) أرصفة وشوارع ، (٨٣٨١١) حاوية نفايات ومعدات النظافة ، (٣٤٥٩) حظائر المواشي ، (١١٢٨) من الساحات والحدائق.

وأوضح المركز الإٍعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل مكثف بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الاحترازية والصحية المتخذة على الأسواق التجارية والمطاعم للمحافظة على الصحة العامة.

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