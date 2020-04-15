أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , عددا من القرارات والتكليفات الإدارية بعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أ. عادل بن أحمد الزائري، أن القرارات شملت تكليف كل من :
– الموظف سمير بن مسفر الغامدي محافظًا لمحافظة ضمد.
-الموظف محمد بن سلطان بن هجاج ، رئيسًا لمركز الشقيري.
-الموظف علي بن يحي غوير رئيساً لمركز الخشل.
-الموظف عبده بن أحمد دوداني رئيساً لمركز وادي رزان.
-الموظف حسن بن أحمد محمد هروبي رئيساً لمركز حجن .
وأكد الزائري ، أن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز ، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-سائلين المولى -عزوجل- التوفيق والسداد للجميع.
سمو أمير منطقة جازان يكلف محافظًا لضمد وعددا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , عددا من القرارات والتكليفات الإدارية بعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.
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