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‏سمو أمير منطقة جازان يكلف محافظًا لضمد وعددا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة

‏سمو أمير منطقة جازان يكلف محافظًا لضمد وعددا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة

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‏سمو أمير منطقة جازان يكلف محافظًا لضمد وعددا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة

‏سمو أمير منطقة جازان يكلف محافظًا لضمد وعددا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=853909
جازان _ فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , عددا من القرارات والتكليفات الإدارية بعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أ. عادل بن أحمد الزائري، أن القرارات شملت تكليف كل من :
– الموظف سمير بن مسفر الغامدي محافظًا لمحافظة ضمد.
-الموظف محمد بن سلطان بن هجاج ، رئيسًا لمركز الشقيري.
-الموظف علي بن يحي غوير رئيساً لمركز الخشل.
-الموظف عبده بن أحمد دوداني رئيساً لمركز وادي رزان.
-الموظف حسن بن أحمد محمد هروبي رئيساً لمركز حجن .
وأكد الزائري ، أن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز ، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-سائلين المولى -عزوجل- التوفيق والسداد للجميع.

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