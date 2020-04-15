‏سمو أمير منطقة جازان يكلف محافظًا لضمد وعددا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة

جازان _ فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , عددا من القرارات والتكليفات الإدارية بعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أ. عادل بن أحمد الزائري، أن القرارات شملت تكليف كل من :

– الموظف سمير بن مسفر الغامدي محافظًا لمحافظة ضمد.

-الموظف محمد بن سلطان بن هجاج ، رئيسًا لمركز الشقيري.

-الموظف علي بن يحي غوير رئيساً لمركز الخشل.

-الموظف عبده بن أحمد دوداني رئيساً لمركز وادي رزان.

-الموظف حسن بن أحمد محمد هروبي رئيساً لمركز حجن .

وأكد الزائري ، أن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- ، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز ، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.

من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-سائلين المولى -عزوجل- التوفيق والسداد للجميع.