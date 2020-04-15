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تعليم عسير يعتمد صرف أكثر من ٩ ملايين ريال لمكافآت الطلاب والطالبات

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تعليم عسير يعتمد صرف أكثر من ٩ ملايين ريال لمكافآت الطلاب والطالبات

تعليم عسير يعتمد صرف أكثر من ٩ ملايين ريال لمكافآت الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=853912
المناطق _ عسير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، صرف 9114519 ريالاً ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر جمادى الآخرة ، من العام الدراسي الجاري .
وكانت إدارتا خدمات الطلاب والشؤون المالية أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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