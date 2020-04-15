“التأمينات الاجتماعية” تحثّ القطاع الخاص على التقدم بطلب دعم ساند قبل انتهاء المهلة المحددة

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من دعم ساند وفقاً للأمر الملكي الكريم القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى التقدم للمؤسسة لطلب الدعم عبر بوابتها الإلكترونية www.gosi.gov.sa .

وبينت المؤسسة أن الاستحقاق سيكون اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب الصرف، مشيرة إلى أن آخر مهلة لاستقبال طلبات الصرف ستكون وفقاً لموعد تقدم المنشأة بالطلب، موضحة أنه لكي يستحق المشترك التعويض المصروف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 ابريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 إبريل، وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو.

وأشارت إلى أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 إبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 ابريل، وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو (في حال استحقاقه وفقاً لما هو مذكور أعلاه) مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي طريقة تقديم المنشأة والمشترك طلب الحصول على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.