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تعليم الطائف : فريق لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأولياء أمورهم

تعليم الطائف : فريق لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأولياء أمورهم
http://almnatiq.net/?p=853927
الطائف _ عادل الزهراني

شكَّلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد للبنين فريق إدارة الأزمات للحد من الاضطرابات النفسية السلوكية وتحقيق الاستقرار والأمن النفسي للطلاب أثناء فترة الأزمات وذلك بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن فريق إدارة الأزمات النفسية والاجتماعية يسعى لتحقيق رسالته المتمثلة في تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للطلاب وأولياء الأمور والمجتمع أثناء فترات تعليق الدراسة والحجر المنزلي الناتج عن جائحة كورونا ، مؤكداً أن الهدف من تشكيل الفريق هو تقديم خدمات التدخل السريع عند حدوث الأزمات وتمهير المشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين على آليات إدارة الأزمات ، ومساعدة الطلاب على تجاوز الأزمات النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها ، وإزالة وخفض القلق والتوتر المرتبط بحدوث الأزمات ، وبيَّن الخديدي أنه خصص بكل مكتب تعليم فريق لإدارة الأزمات النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى الفريق الرئيسي بإدارة التوجيه والإرشاد والتي ستقدم خدماتها النفسية والاستشارية عن بعد عن طريق وسائل الاتصال المتاحة والرد عليها من قبل أعضاء مختصين في الجوانب النفسية والإرشادية ، حيث بدأت تبم الفِرق أعمالها منذ بداية الأسبوع الحالي ، مضيفاً أن إدارة التوجيه والإرشاد تواصل تقديمها للخدمات والبرامج الإرشادية المتميزة والتي تسهم في تحقيق التوافق النفسي للطلاب.

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